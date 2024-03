SAR la princesse Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire inaugurent à Rabat le Centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition

SAR la princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara, épouse du président de la Côte d’Ivoire ont procédé, mercredi à Rabat, à l’inauguration du Centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition de la « Fondation Lalla Asmae ».

Ainsi, la princesse Lalla Asmae et Mme Ouattara ont visité la salle d’accueil, l’espace mère et enfant, les salles de consultation pédiatrique, de consultation ORL, d’orthophonie, de psychomotricité-psychologie, l’infirmerie, la salle d’audiométrie et celle des potentiels évoqués auditifs.

Par la suite, elles ont été saluées par les membres chargés de l’action de « ‘l’Oreille Blanche » auprès de la Fondation Lalla Asmae, Mme Vanessa Horrod (Lions International France), Mme Raja Bourhim (Lions International Maroc), Mme Imane Bendouro (Lions International Maroc), M. Juan Carlos Rodriguez, directeur de mission USAID par intérim à l’ambassade des États-Unis au Maroc, et Mme Clara Maria Doolin Paredes, directrice adjointe Éducation, Genre et Jeunesse Dev Tech Systems, avant de suivre une présentation sur le concept de « l’Oreille Blanche » pour rendre visible les malentendants, avant de procéder à la pose de pins à deux fillettes sourdes.

A leur arrivée au Centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition, SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluées par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Khalid Ait Taleb, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.