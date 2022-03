Sahraouiya 2022 : le duo “Honey Bees” remporte la 2è étape

Le binôme composé de Yasmine Berrada et Dounia Boutaleb a réussi à boucler en 4 heures et 21 minutes les épreuves de lundi, qui ont débuté par un circuit Run and Bike sur 3 km, suivi d’une course d’orientation de 7 km à l’aide d’une carte et d’une boussole, puis d’un parcours de VTT long de 9 km et un trail de 4 km jusqu’à la Dune blanche, avant de finir par un second parcours de VTT de 4 km, pour un total de 26 km.

Aïchata Ousmane Yattara (Mali) et Ernestine Umubyeyi (Rwanda) représentant l’Agence marocaine de coopération internationale se sont adjugées, elles, la deuxième position. Le duo soutient une association œuvrant au service des élèves et étudiants stagiaires au Maroc.

La troisième place est revenue à Hind Bennis et Rim Benbrahim de Casablanca représentant l’association Atlas Kinder (Les enfants de l’Atlas) pour enfants abandonnés.

Le directeur de course, Gilles Gauberd, a souligné qu’il s’agissait d’une étape un peu compliquée en raison des vents qui soufflaient jusqu’à 48 km/h, ajoutant qu’il a été décidé de raccourcir le parcours retour en VTT de 8 km (12 km prévus à la base) afin de permettre aux participantes de profiter de la course d’orientation qui a eu lieu plus tôt dans la matinée.

A l’exception de trois binômes qui ont abandonné, le reste des 45 équipes participantes est allé jusqu’au bout de cette deuxième journée d’épreuves.

“Au fur et à mesure des éditions de Sahraouiya, nous remarquons que les équipes sont de mieux en mieux préparées aussi bien sur le plan diététique, physique que technique”, a affirmé M. Gauberd dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

Une équipe médicale est présente tout au long du raid pour assurer un suivi médical des participantes.

L’édition 2022 du raid Sahraouiya (26 février – 5 mars), placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, rassemble 90 participantes, issues du Maroc, de France, d’Espagne, du Portugal, du Cameroun, du Mali, de Madagascar, du Soudan du Sud, du Ghana, du Rwanda, de Sainte-Lucie, du Sénégal, d’Israël, des États-Unis et de la Colombie.

Au-delà du challenge sportif, les raideuses sont réunies autour d’un même objectif : soutenir l’esprit solidaire de Sahraouiya, tout en appréciant, à sa juste valeur, le pittoresque écrin naturel proposé par la perle du sud marocain.