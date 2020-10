Sahara: Le Yémen salue les “efforts inlassables” du Maroc en vue d’une solution durable

Le Yémen a salué jeudi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, les “efforts inlassables” du Maroc en vue d’une solution juste, durable et consensuelle à la question du Sahara marocain.

Intervenant devant la Commission, le représentant du Yémen a souligné le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel visant la relance du processus politique pour aboutir à une solution politique, réaliste, et durable à ce différend régional, sur la base du consensus et en application de l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.