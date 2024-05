Sahara : le Sénégal réaffirme son soutien « constant et ferme » à l’intégrité territoriale du Maroc

La République du Sénégal a réaffirmé, par la voix de sa ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, son soutien « constant et ferme » à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.