Russie : le véhicule spatial Luna-25 en route vers la Lune

“Aujourd’hui à 02:10:57.189 heure de Moscou, la fusée porteuse Soyouz-2.1b avec l’étage supérieur Fregat et la station automatique Luna-25 a été lancée depuis le pad 1C du cosmodrome de Vostochny”, a indiqué l’agence dans un bref communiqué.

Le lancement de Luna-25 sur une orbite circulaire circumlunaire d’une hauteur de 100 km est prévu pour le 16 août, et son atterrissage en douceur à la surface de l’astre de nuit est prévu pour le 21 août dans la zone au nord du cratère Boguslavsky, selon la même source.

Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie. Il intervient quelques semaines après le lancement en juillet de la sonde indienne Chandrayaan-3 vers la Lune.

Luna-25 aura pour mission de “prélever et analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme, y compris l’étude de la couche supérieure de régolithe de surface dans la région du pôle sud de la Lune et de l’exosphère lunaire”.

La mission de Luna-25 sera différente de ses prédécesseurs en ce sens que les appareils lunaires soviétiques avaient atterri dans la zone équatoriale, alors que le nouvel appareil devait se poser sur un terrain difficile près du pôle sud de la Lune.

Entre le 3 février 1966 et le 22 août 1976, l’URSS avait réussi sept alunissages qui ont permis trois retours d’échantillons sélènes sur Terre pour une masse totale de 301 g: Luna-16 en 1970, Luna-20 en 1972 et Luna-24, en août 1976. Depuis le retour de Luna-24, aucun engin d’exploration soviétique ou russe ne s’est rendu sur la Lune.