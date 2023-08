Journée nationale des MRE : Focus sur les opportunités d’investissement à Dakhla-Oued Eddahab

Le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab a organisé, jeudi à Dakhla, une rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE), pour mettre l’accent sur les potentialités et opportunités d’investissement dans la région.

Cette rencontre a été également l’occasion de mettre en exergue la contribution des MRE au développement de leur pays et leur adhésion pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement (NMD).

A cette occasion, un responsable du CRI, a présenté un exposé, dans lequel il a mis en évidence les opportunités d’investissement et le large éventail d’atouts économiques qu’offre la région dans les différents secteurs.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur les efforts déployés par le CRI en matière d’accompagnement des investisseurs notamment les Marocains du monde, à travers un processus clair et simple pour la création et la pérennisation d’entreprises dans toutes les étapes du projet.

De même, il a passé en revue une série de projets structurants multisectoriels qui ont été lancés dans la région, citant à cet égard le mégaprojet du port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla, le projet West Africa Free Zone et le projet d’irrigation de 5.000 Ha par dessalement de l’eau de mer, ainsi que les projets liés aux énergies renouvelables.

Pour sa part, un représentant de la Direction régionale de l’Industrie et du Commerce a souligné que la perle du Sud est devenue une plateforme d’investissement, eu égard sa position géographique stratégique, ses avantages fiscaux et ses potentialités économiques dans les secteurs de la pêche, de l’industrie, des énergies renouvelables, du tourisme et de l’agriculture.

Cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants des secteurs publics et privés et des membres de la communauté marocaine à l’étranger, a été l’occasion de mettre le point sur les aspirations et attentes des Marocains du monde et de renforcer leur implication dans la dynamique que connait la région Dakhla-Oued Eddahab.

En outre, les MRE ont débattu des problèmes auxquels ils sont confrontés et ont été informés des missions du CRI notamment en matière de facilitation des procédures administratives en lien avec l’investissement.