Biden demande au Congrès 20,6 milliards de dollars d’aide pour l’Ukraine

Dans une lettre aux législateurs, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a demandé 13 milliards de dollars d’aide militaire et 8,5 milliards de dollars d’aide économique, humanitaire et de sécurité supplémentaires pour l’Ukraine et d’autres pays touchés par la guerre.

Les États-Unis ont déjà accordé plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont plus de 40 milliards de dollars d’aide militaire directe.

Le locataire de la Maison Blanche s’est engagé à soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Les dirigeants du Sénat des deux partis devraient soutenir la demande du président américain, même si des dizaines de membres du parti républicain à la Chambre des représentants ont clairement indiqué qu’ils s’opposeraient à tout nouveau financement destiné à l’Ukraine.

Le gouvernement ukrainien fait face à un déficit budgétaire d’environ 40 milliards de dollars pour cette année, selon Kiev.

La Banque mondiale a estimé que la reconstruction de l’Ukraine après la guerre pourrait coûter jusqu’à 350 milliards de dollars.