Russie/Covid: 31.299 personnes contaminées et 986 décès en 24 heures, un nouveau record

La capitale, Moscou, reste la zone la plus touchée avec 6.712 nouveaux cas et 72 morts. La deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, suit avec 2.345 contaminations enregistrées et 67 décès, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement russe.

La situation actuelle est due “en premier lieu au comportement de la population et à la vaccination”, a estimé jeudi le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko, cité par les agences de presse russes.

“Le système (de santé) est sérieusement sous tension. Nous devons arrêter cela via des efforts communs”, a-t-il ajouté, en appelant une nouvelle fois ses concitoyens à aller se faire vacciner.

La Russie, pays le plus durement touché en Europe, est confrontée à une accélération de l’épidémie depuis quelques semaines. Au total, 220.315 personnes sont mortes du Covid-19 en Russie pour 7,8 millions de contaminations.