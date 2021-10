L’eurodéputé danois Søren Gade souligne la nécessité de préserver les bonnes relations entre l’UE et le Maroc

Dans une déclaration en réaction à la décision du tribunal de l’UE concernant les accords agricole et de pêche entre le Maroc et l’UE, l’euro-parlementaire danois a indiqué avoir appris «avec une grande préoccupation» cette décision, notant que ces accords sont «le fruit des bonnes relations entre l’UE et le Royaume du Maroc qui reposent sur la confiance et le respect mutuels».

«L’accord de partenariat pour une pêche durable ainsi que les autres accords bilatéraux relatifs au commerce et à la migration entre l’UE et le Royaume du Maroc sont d’une grande valeur économique, qui renforce davantage les relations entre les deux parties”, a-t-il ajouté.

Depuis l’annonce de la décision en première instance de l’annulation des accords agricole et de pêche entre le Maroc et l’UE, les réactions sont unanimes de la part de décideurs, députés et experts européens sur le caractère stratégique du partenariat avec le Maroc et la nécessité de préserver la sécurité juridique des traités qui les unissent.

Dans une déclaration conjointe à l’issue de la décision du tribunal du Luxembourg, le Haut représentant de l’UE pour la Politique étrangère et la Sécurité, Josep Borrell, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont affirmé que le Maroc et l’UE resteront «pleinement mobilisés» pour continuer la coopération dans un climat de sérénité et d’engagement, afin de consolider le Partenariat euro-marocain de Prospérité Partagée, lancé en juin 2019.

Les deux parties ont précisé qu’elles prendront «les mesures nécessaires afin d’assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité des relations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc».