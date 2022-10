Rome : réception en l’honneur du marocain Zakaria Ghouiza, meilleur lauréat au Baccalauréat scientifique en Italie

La célébration de l’exploit de Zakaria Ghouiza s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives Royales visant la mise en valeur du capital humain et des compétences marocaines résidant à l’étranger, indique un communiqué de la représentation diplomatique.

A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla a félicité l’étudiant, qui a été décoré par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, pour son résultat honorable, lequel a décroché la note de 100/100 avec mention, et lui a exprimé sa fierté et celle de tous les Marocains pour cette distinction, qui donne l’exemple à tous les jeunes de la communauté marocaine en Italie et partout dans le monde.

Le diplomate a souligné que SM le Roi Mohammed VI accorde une très haute attention à la communauté marocaine et surtout à la question des jeunes MRE, relevant que ‘’le Souverain avait souligné, dans ses discours prononcés le 20 août 2012 et le 20 aout 2022 qu’on ne peut évoquer la jeunesse marocaine sans s’adresser également à sa composante représentant nos jeunes compatriotes issus de l’émigration et établis à l’étranger’’.

M. Balla a indiqué, en outre, que la communauté marocaine résidant en Italie se caractérise par son intégration et sa forte contribution au développement de la société italienne, et surtout les jeunes générations qui regorgent de potentiel et qui sont attachés à leur pays d’origine.

Le Maroc est ‘’déterminé, grâce à la vision de SM le Roi à relever le défi de maintenir les liens avec les nouvelles générations des MRE et les impliquer dans les chantiers de développement du pays, pour préserver leur culture et leur identité”, a-t-il conclu.