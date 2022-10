France/carburant : plus du quart des stations en difficulté au niveau national

En Ile-de-France, région métropolitaine la plus touchée, 39,9% des stations sont en rupture d’au moins un produit, a déclaré la ministre sur la chaîne d’information en continu Bfmtv.

Par ailleurs, la grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur les cinq sites du groupe, selon la CGT.

La grève avait d’ores et déjà été prolongée jusqu’à mardi et mercredi dans les raffineries de Normandie et de Donges (Loire-Atlantique), tandis que “le mouvement a été reconduit dans les trois établissements” de La Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) et Flandres (Nord), a indiqué le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini.

Face à cette pénurie de carburant, le gouvernement est resté sur la ligne évoquée cette semaine par le président de la République, avec un “retour à la normale pour les automobilistes attendu dans la semaine qui vient”, avait indiqué Matignon vendredi soir.

Les travailleurs de TotalEnergies et de l’Américain Esso-ExxonMobil avaient entamé fin septembre une grève dans les principales raffineries et dépôts de carburants du pays, provoquant une grave pénurie dans les stations service du pays.