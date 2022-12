Visite d’état d’Emmanuel Macron aux USA

La visite officielle du chef de l’Etat français vise en partie à réaffirmer l’alliance de longue date entre Washington et Paris, après le différend au sujet du contrat de vente de sous-marins rompu par l’Australie avec la France au profit des Etats-Unis. Selon le Wall Street Journal, les tensions entre les deux alliés demeurent. Citant des responsables français, le grand tirage américain indique que “M. Macron prévoit de confronter M. Biden sur la loi sur la réduction de l’inflation, une loi de grande envergure qui comprend de nouvelles subventions nationales aux énergies propres, qui, selon le dirigeant français, représentent une menace pour l’industrie européenne”. Le chef de l’Etat français cherchera à convaincre M. Biden qu’il n’est pas dans l’intérêt des États-Unis d’affaiblir l’Europe alors que l’Occident fait face à une concurrence croissante de la Chine, ajoute la même source.

“Nous saluons cette conversation”, a déclaré mercredi John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil américain de sécurité nationale. Il a défendu le nouveau programme de l’administration Biden qui accorde de nouvelles subventions aux entreprises américaines, le qualifiant de base pour des “opportunités d’investissement véritablement mondiales dans les technologies et l’innovation en matière d’énergie propre qui, selon nous, profitent à tout le monde.”

La nouvelle loi américaine prévoit des incitatifs fiscaux pour les véhicules électriques et autres produits assemblés en Amérique du Nord. L’Union européenne, la Corée du Sud, le Japon et le Royaume-Uni ont tous critiqué les subventions, affirmant qu’elles excluent leurs entreprises et violent les règles de l’Accord sur le commerce mondial.

“C’est super agressif pour nos entreprises”, a déclaré M. Macron aux membres du Congrès et aux chefs d’entreprise lors d’un déjeuner mercredi, selon les personnes présentes à la réunion qui évoquent aussi le risque que pose la nouvelle législation américaine pour l’emploi en Europe.

MM. Biden et Macron évoqueront également la guerre en Ukraine et la crise énergétique à l’approche de l’hiver. Les États-Unis sont intervenus pour compenser le pétrole en provenance de Russie, l’un des plus grands fournisseurs de gaz naturel d’Europe, mais à des prix plus élevés.

Les relations avec la Chine sont également au menu de cet entretien entre les deux dirigeants sur fond de tensions politique et commerciale entre Washington et Pékin.