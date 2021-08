Retour imminent à Madrid de l’ambassadrice du Maroc en Espagne Karima Benyaich

Rappelée par le Maroc le 18 mai dernier suite à l’accueil par l’Espagne du chef des séparatistes du Polisario Brahim Ghali à l’instigation de l’Algérie, l’ambassadrice du Maroc en Espagne Karima Benyaich “doit regagner incessamment Madrid”, assure vendredi une source diplomatique à Atlasinfo.

“Son retour est prévu pour les tout prochains jours”, renchérit notre source, indiquant que les deux parties, le Maroc et l’Espagne, y travaillent pour concrétiser ce retour qui devrait mettre fin la crise entre les deux pays.

Le roi Mohammed VI avait fait savoir, vendredi 20 août que le Maroc souhaite, avec “un optimisme sincère” continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président Pedro Sanchez pour inaugurer “une étape inédite” dans les relations entre les deux pays voisins.

Ces relations devront reposer sur “la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements”, avait souligné le souverain dans un discours adressé à la Nation à l’occasion du68è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

La relation avec l’Espagne est ainsi en train d’être recréée sur de nouvelles bases qui serviront les intérêts mutuelles des deux pays. Et le fait que le souverain cite nommément le nom de Pedro Sanchez est un sérieux indicateur que la réconciliation avait atteint des stades avancés et que bientôt Marocains et Espagnols pourront célébrer le retour de leurs alliances stratégiques.