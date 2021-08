La CEN-SAD déplore l’évolution des relations entre le Maroc et l’Algérie

La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) déplore l’évolution des relations entre le Royaume du Maroc, pays membre de la CEN-SAD, et l’Algérie, marquée par la décision algérienne de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc.

La CEN-SAD, qui suit avec préoccupation l’évolution de ces relations, appelle les deux parties “à œuvrer au rétablissement et à la consolidation des relations fraternelles et multidimensionnelles entre les deux pays liés par le sang, la géographie et des intérêts communs à tous les niveaux”, souligne la Communauté sahélo-saharienne dans un communiqué publié vendredi.

La Communauté appelle au dialogue pour contribuer à instaurer la sécurité et la stabilité dans un contexte afro-sahélien marqué par la recrudescence des attaques terroristes et la multiplication des facteurs d’insécurité.

La CEN-SAD exprime sa disponibilité à se joindre à toute initiative visant à un retour à la normalité diplomatique entre les deux pays voisins, conclut la même source.