Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, lundi, la reprise progressive des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne.

Dans le cadre du rétablissement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, le ministère du Transport et de la Logistique informe les usagers que les compagnies maritimes vont reprendre progressivement leurs services passagers entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger ville et les ports espagnoles d’Algesiras et de Tarifa, indique le département gouvernemental dans un communiqué.