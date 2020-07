Relance à Paris de la coopération entre les musées français et marocains

Une réunion de travail a rassemblé le président de la FNMM et des responsables du musée du Louvre pour fixer une nouvelle date pour l’exposition Eugène Delacroix, reportée pour cause de la pandémie du Covid-19. Cette exposition, la première du genre dans le Monde arabe et en Afrique, qui devait se tenir du 8 avril au 1er juillet 2020 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, aura lieu le 5 avril 2021.

Pour rappel, le président de la FNMM et le président du Musée du Louvre, Jean-Luc Martinez avaient signé en juin 2019 une convention-cadre pour l’organisation d’une exposition exceptionnelle sur ce grand peintre français.

L’idée de cette exposition, qui sera conçue spécialement pour le Maroc, pays où ce peintre de génie a séjourné pendant plusieurs mois en 1832 et qui est resté pour lui une source d’inspiration durant toute sa vie, est de présenter à la fois des peintures de Delacroix mais aussi des objets marocains ramenés par le peintre en France.

Le président de la FNMM a tenu, en outre, une réunion avec le nouveau président du musée Quai Branly, Emmanuel Kasarhérou, sur la formation du personnel muséal.

Avec le président de l’IMA, Jack Lang, le président de la FNMM a évoqué la possibilité d’une exposition de Jean Besancenot, l’un des grands photographes au monde. A cet égard, M. Qotbi a manifesté un fort intérêt pour sa collection consacrée au Vivre ensemble au Maroc qui a été et qui demeure une terre de tolérance.

Une exposition de ce célèbre photographe sur “Les juifs du Maroc, 1934-1937”, se tient, par ailleurs, du 30 juin 2020, jusqu’au 2 mai 2021 au Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme à Paris. Cette exposition rencontre, elle aussi, un franc succès.

Le président de la FNMM a tenu également une réunion de travail avec le président du Centre Pompidou, Serge Lasvignes, pour échanger sur une future exposition d’œuvres d’artistes marocains.

Reçu, jeudi, par la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot, M. Qotbi s’est félicité d’un “entretien riche et prometteur d’une future collaboration féconde entre les musées marocains et français”.

La ministre française de la Culture, qui a exprimé son admiration et son amour pour le Maroc, a accepté le principe de venir participer à l’inauguration officielle de l’exposition Eugène Delacroix. Elle a également affirmé qu’elle appuie et va toujours appuyer la coopération et la collaboration entre les musées français et marocains.

“Les différents responsables avec lesquels j’ai eu des réunions de travail ont unanimement salué le travail accompli par la Fédération nationale des musées du Maroc, durant cette pandémie. Et nous avons été tous d’accord pour affirmer que la culture aujourd’hui est essentielle pour notre quotidien et qu’il faut donner tous les moyens pour la faire prospérer”, a déclaré M. Qotbi à la MAP, tout en exprimant sa satisfaction que le grand projet de l’exposition Eugène Delacroix a été reconduit au Maroc.

Il s’agit là d'”un grand événement” qui aura lieu le 5 avril 2020, au Maroc, s’est félicité le président de la FNMM.