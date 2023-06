RDC : attaque contre un camp de déplacés en Ituri, plus de 40 morts enregistrés

Le bilan d’au moins 41 morts avancé par Richard Dheda, responsable de la “chefferie” (entité administrative) de Bahema Badjere, dans le territoire de Djugu, n’avait pas été confirmé lundi en milieu de matinée par l’ONU ou par des observateurs indépendants, selon les médias.

M. Dheda a désigné des miliciens Codéco comme les auteurs de cette attaque, qui a eu lieu vers 02H00 dans le camp de déplacés de Lala.

Le site de Lala est situé à 5 km de Bule, où se trouve une base de Casques bleus des Nations unies.

La Codéco (“Coopérative pour le développement du Congo”) est une milice de plusieurs milliers d’hommes affirmant protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema.

Une attaque de cette milice contre une position de l’armée avait fait, samedi, sept morts parmi les civils (cinq enfants et deux femmes) dans le territoire voisin de Mahagi, toujours en Ituri.

Après une décennie d’accalmie, le conflit meurtrier en Ituri entre Hema et Lendu a repris depuis fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils et la fuite de plus d’un million et demi de personnes.