Rallye du Maroc : le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Auto) et le Botswanais Ross Branch (Moto) remportent la 1ère étape entre Agadir et Tan-Tan

Al Rajhi (Toyota Hilux) a bouclé l’étape en 3h 29min et 4sec, devançant de 3min et 13sec le Qatari Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing), sextuple vainqueur du Rallye du Maroc, et de 7min et 29sec le Polonais Jacob Przygonski (X-Raid Mini).

Dans la catégorie Moto, la première place est revenue au Botswanais Ross Branch (Hero) après avoir parcouru l’étape en 3h 44min et 56sec, alors que l’Argentin Luciano Benavides (HUSQVARNA, avec 1min et 9sec d’écart) et l’Australien Toby Price (KTM, avec 2min et 31sec de retard) se sont adjugés respectivement les 2è et 3è places.

De son côté, le Marocain Amine Echiguer a remporté l’étape 1B dans la catégorie moto “Rallye 3”, en bouclant la distance en 4h 47min 17sec, devant le Français Guillaume Borne (4h 54min 27sec) et l’Indien Abdul Wahid (5h 02min 55sec).

Pour ce qui est de la catégorie du Quad, l’Argentin Manuel Andujar (Yamaha) a occupé la première place en parcourant la distance en 5h 56min et 59sec, devant le Français Alexandre Giroud (Yamaha, 6h 57sec) et son compatriote Axel Dutry (Cade, 6h 25min et 16 sec).

S’agissant des SSV (véhicules utilitaires tout-terrain), la première marche du podium est revenue au Portugais Joao Ferreira en 2h 51min et 53sec, tandis que les 2è et 3è places ont été remportées respectivement par son compatriote Paulo Rui Ferreira (Yamaha) avec 20min et 55sec de retard, et le Néerlandais Monny Krant (CAN-AM) avec 30min et 19sec d’écart.

A noter que la deuxième étape se déroulera lundi entre Tan-Tan et Laâyoune, sur une distance de 437 km.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général du Rallye du Maroc, David Castera, a indiqué que Tan-Tan constitue une ville référence de l’ancien Rallye Dakar, ajoutant qu’elle figurait déjà en 2007 parmi les étapes de cette manifestation.

Cette première étape, qui était “très difficile”, s’est déroulée dans de “bonnes conditions”, a-t-il souligné, ajoutant que les participants à cette 22è édition du Rallye du Maroc ont eu l’occasion d’admirer la splendeur de la nature que recèle cette région.

Le Rallye du Maroc 2022, 3ème manche du W2RC (World Rallye-Raid Championship), a pris le départ dimanche de la ville d’Agadir, avec la participation de pas moins de 342 concurrents des quatre coins du monde.

Regroupant les catégories (auto, camion, moto…) sur des parcours différents, ce Rallye verra les participants parcourir une distance de plus de 2.316 Km, répartie sur 5 étapes.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement sportif d’envergure, qui se poursuivra jusqu’au au 6 octobre, se distingue par une diversité des reliefs, entre vallées, dunes, falaises et montagnes.

Le Rallye du Maroc est marqué cette année par un nouveau record en termes de participants (342), représentant 36 nationalités et 235 véhicules, soit une hausse de 25% par rapport à l’édition précédente, ce qui reflète, selon les organisateurs, l’attachement de la communauté des rallyes tout-terrain (Cross-Country) à cette importante manifestation sportive.