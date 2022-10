Ouragan Ian: le bilan grimpe à plus de 80 morts en Floride

“Les inondations et les problèmes d’accès à l’eau ont persisté dimanche dans certaines parties de la Floride, où des responsables ont fait état de plus de 80 morts suite au passage de l’ouragan Ian”, rapporte le New York Times, qui se base sur le total du décompte fourni par les différents comtés de l’Etat du sud des Etats-Unis. Le président américain, Joe Biden, est attendu lundi à Porto Rico pour constater les dégâts causés par l’ouragan Fiona il y a deux semaines, avant de se rendre mercredi en Floride pour évaluer les efforts de rétablissement après l’ouragan Ian.

Environ 720.000 foyers de la Floride étaient toujours sans électricité dimanche soir, selon le site spécialisé poweroutage.us, contre environ 2,5 millions plus tôt dans la semaine. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les pannes pourraient durer plus longtemps pour les résidents qui vivent dans des zones particulièrement touchées où les compagnies d’électricité “doivent reconstruire structurellement plutôt que restaurer” les infrastructures. Plusieurs jours après le passage du puissant ouragan, les inondations ont continué de menacer dimanche les communautés de tout l’État, des zones côtières aux villes intérieures. Selon l’analyse du New York Times, le danger persistant est le résultat d’un phénomène dit “inondation composée”. Les inondations causées par les ondes de tempête bloquent les rivières, déjà en crête à cause des fortes pluies, de se déverser dans l’océan.

Après la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, les restes de l’ouragan Ian ont atteint les côtes de la Virginie plus au nord, avec de fortes précipitations. Les autorités de cet État ont mis en garde contre des crues importantes dans les prochains jours dans les zones côtières et le long des rivières.