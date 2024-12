L’année 2024 une des plus chaudes et des plus pluvieuses en France (bilan climatique)

D’après les estimations de l’organisme météorologique français, l’année 2024, marquée par de nombreuses intempéries et des épisodes de précipitations intenses, figure parmi les dix années les plus pluvieuses à l’échelle nationale, mais aussi parmi les cinq années les plus chaudes en France.

« Avec plus de 1 000 mm en moyenne sur le pays, l’année 2024 a été excédentaire d’environ 15 %, et se classe parmi les 10 années les plus pluvieuses depuis 1959 », relève Météo France dans son bilan annuel.

Même avec une année aussi pluvieuse, 2024 figure dans le top 5 des années les plus chaudes en France.

« Avec une température moyenne provisoire d’environ 14,0 °C et une anomalie de + 1,0 °C par rapport à la normale 1991–2020, l’année 2024 se situe parmi les cinq années les plus chaudes depuis le début des mesures en 1900 », précise le bilan.

Au cours de l’année 2024, les jours plus chauds que la normale ont été, en effet, deux fois plus nombreux que les jours plus froids, selon les observateurs de Météo France.

Et de conclure que « si 2024 est l’une des cinq années les plus chaudes en France, elle sera quasi certainement à l’échelle planétaire, l’année la plus chaude jamais enregistrée, d’après l’observatoire européen Copernicus ».