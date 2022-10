Présidentielles au Brésil : La victoire “n’est que reportée”, dit Lula

Le leader du Parti des Travailleurs s’est exprimé depuis São Paulo, après avoir remporté 48,12% des voix, contre 43,47% pour Bolsonaro (Parti libéral, droite).

“Hier (samedi), lors de la conférence de presse, je vous ai dit que chaque élection que je mène, je veux gagner au premier tour, mais ce n’est pas toujours possible”, a-t-il affirmé, se disant convaincu de la victoire le 30 octobre.

“Pendant toute cette campagne, nous étions en tête dans les sondages d’opinion, de tous les instituts, et j’ai toujours pensé que nous allions gagner ces élections et je veux vous dire que nous allons gagner ces élections. Il s’agit seulement d’une prolongation”, a ajouté Lula que les sondages créditaient d’une quinzaine de points d’avance sur le président sortant.

Son colistier à la vice-présidence, Geraldo Alckmin, a indiqué que “maintenant il est temps de commencer la deuxième tâche”.

“Nous faisons la fête, nous sommes allés au second tour, en pole position, avec plus de 5 millions de voix d’avance et maintenant il est temps de commencer la deuxième tâche, qui est de gagner les élections, de sauver la démocratie et de reprendre la croissance”, a-t-il poursuivi.

Le second tour est prévu dans quatre semaines, le 30 courant. Le candidat élu sera investi le 1er janvier 2023, lors d’une cérémonie au Congrès national.