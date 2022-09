Quatre choses à savoir sur la 77è Assemblée générale de l’ONU

Voici quatre choses essentielles à savoir sur cette grand-messe mondiale qui compte retrouver ses lustres après deux années de crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19:

1. Un Hongrois à la tête de l’AG de l’ONU

Une nouvelle session signifie un nouveau président de l’Assemblée générale. Le nouveau président, le Hongrois, Csaba Kőrösi, a pris le relais de son prédécesseur, Abdulla Shahid des Maldives, lors de la cérémonie de clôture de la 76e session de l’Assemblée générale tenue lundi. La première plénière de la 77e session aura lieu ce mardi après-midi (Heure de New York).

M. Kőrösi a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères de son pays, son poste le plus récent étant celui de directeur de la durabilité environnementale au bureau du président hongrois.

Il a travaillé sur les questions onusiennes depuis plusieurs années. M. Kőrösi a été vice-président de l’Assemblée générale lors de la 67e session en 2011-2012.

2- Sommet sur la transformation de l’éducation

Initié par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Sommet sur la transformation de l’éducation se tiendra du 16 au 19 septembre, au siège de l’ONU à New York, dans le cadre de la 77è session de l’Assemblée générale.

Vendredi est la “Journée de mobilisation”, qui sera dirigée et organisée par des jeunes. L’objectif est de leur permettra de faire part de leurs préoccupations concernant l’éducation aux décideurs, et mobiliser le public à travers le monde -des jeunes, des enseignants, de la société civile et d’autres- pour soutenir la transformation de l’éducation.

La deuxième journée est consacrée aux solutions et est conçue pour être une plate-forme d’initiatives qui contribueront à transformer l’éducation. La journée sera articulée autour de cinq thèmes: écoles inclusives, équitables, sûres et saines; apprentissage et compétences pour la vie; travail et développement durable; enseignants, enseignement et profession enseignante; apprentissage et transformation numériques; et financement de l’éducation.

Le troisième jour, le lundi 19 septembre, est la Journée des dirigeants, profitant du fait que beaucoup de chefs d’État et de gouvernement se rendront à New York cette semaine-là pour notamment des réunions et des déclarations nationales d’engagement.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric a précisé, dans une note aux correspondants, que près de 90 chefs d’Etat ont annoncé leur participation à la Journée des dirigeants, notant toutefois que ce nombre risque de changer puisque la date de cette réunion coïncide avec les funérailles de la Reine Elizabeth II.

3. Moment ODD

Le Moment ODD de cette année, qui aura lieu le lundi 19 septembre, sera l’occasion de remettre à nouveau l’attention sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU, un projet pour un avenir plus juste pour les personnes et la planète, selon l’ONU.

S’exprimant lors du Forum politique de haut niveau tenu en juillet dernier, Amina Mohammed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, a déclaré que le Moment de cette année sera “l’occasion de se concentrer sur ces transitions profondes et sur le travail nécessaire pour nous remettre sur la bonne voie”. Ce sera également une étape importante dans la perspective du Sommet des ODD prévu en 2023.

4- Semaine des objectifs mondiaux

Le débat général chevauchera la Semaine des objectifs mondiaux qui, malgré son nom, est en fait un programme de neuf jours d’événements virtuels et en personne se déroulant du 16 au 25 septembre, impliquant plus de 170 partenaires de la société civile, des entreprises, des universités, et le système des Nations Unies, pour accélérer l’action sur les ODD, fait savoir l’organisation internationale.

Figurent aussi au menu, la Semaine du climat de la ville de New York, couvrant un large éventail de défis liés au climat, le Forum du secteur privé des Nations Unies, géré par le Pacte mondial des Nations Unies, qui rassemble des entreprises, les Nations Unies et la société civile, pour faire face aux crises mondiales.

Le programme prévoit aussi le lancement du Projet d’action climatique de Take Action Global, qui rassemble des classes de plus de 140 pays, pour une série d’entretiens en direct, de visites d’écoles et d’actions sur les réseaux sociaux.