Présidentielle en Côte d’Ivoire: la candidature de Ouattara acceptée, celles de Soro et Gbagbo rejetées

Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé et a rejeté celles de l’ex-président Laurent Gbagbo et de l’ex-chef rebelle et Premier ministre Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire.