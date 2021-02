Plusieurs eurodéputés interpellent Josep Borrell sur la répression en Algérie

Plusieurs eurodéputés toutes tendances politiques confondues ont interpelé le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell sur la répression continue en Algérie.

Dans une lettre qui lui a été adressée à l’initiative de l’eurodéputé hongrois Attila Ara-Kovacs, les signataires affirment que des rapports d’ONG internationales et algériennes font état d’une répression continue des militants pacifiques du Hirak algérien et que ces rapports ont dévoilé de nombreux cas de tortures et d’abus contre les prisonniers d’opinion. Ces révélations, ajoutent les eurodéputés, ont suscité l’indignation généralisée parmi les citoyens algériens.