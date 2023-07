Plongée dans le “chaos” et les “insurrections”, la France a perdu son identité (ancien ministre espagnol)

« La France (…) a été plongée dans des insurrections continues ces dernières années, par des groupes sociaux exprimant leur désenchantement dans les rues face à la violence croissante » des forces de l’ordre, affirme M. Fernandez Diaz dans une tribune sous le titre « La France et son identité perdue », publiée dimanche par le quotidien espagnol « La Razon ».

« Le chaos semble régner dans un pays qui a perdu cette identité historique qui a fait sa grandeur parmi les nations », fait valoir l’ancien responsable espagnol, relevant que les émeutes se suivent et se ressemblent pendant le mandat du président Emmanuel Macron.

Dans ce contexte, M. Fernandez Diaz a cité la crise des “gilets jaunes”, les manifestations contre la réforme controversée du système public des retraites, les émeutes des banlieues de 2005 suite à la mort de deux jeunes à Clichy-Sous-Bois, et les protestations actuelles dans l’ensemble du pays suite à la mort du jeune par un policier.

« Le dénominateur commun de tout cela est une société – la société française – profondément conflictuelle et radicalisée avec les banlieues, dans lesquelles la présence de la République est marginale en termes de droits, de libertés et de sécurité publique », conclut l’ancien ministre espagnol de l’Intérieur.

Plus de 700 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche partout en France, lors d’une cinquième soirée de violences et d’affrontements entre jeunes en colère, suite à la mort mardi à Nanterre, du jeune Nahel par un tir d’un policier, et les forces de l’ordre.

Dans le cadre de ces violences urbaines qui secouent la France depuis mardi laissant craindre un scénario similaire aux émeutes des banlieues de 2005 suite à la mort de deux jeunes à Clichy-Sous-Bois, dans la petite couronne de Paris, plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont appelé leurs ressortissants en France ou souhaitant se rendre dans l’hexagone à la vigilance et à éviter les rassemblements de masse.