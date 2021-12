Philippines: Le typhon Rai a fait au moins 375 morts (nouveau bilan)

Le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, a fait au moins 375 morts, ravageant des régions entières où un ravitaillement en eau potable et en nourriture devenait de plus en plus urgent lundi.

La tempête a arraché des toits, déraciné des arbres, renversé des poteaux électriques, démoli des maisons en bois et inondé des villages. Au moins 375 personnes ont été tuées, plus de 500 blessées et 56 sont portées disparues à la suite du passage dévastateur de Rai dans les régions méridionales et centrales de l’archipel, selon la police locale. Plus de 380.000 personnes ont fui leurs domiciles jeudi alors que le typhon touchait terre au centre du pays. Les communications dans plusieurs parties des zones affectées ont été coupées, rendant difficiles les efforts des secouristes pour évaluer l’étendue des dégâts. Rai a touché les Philippines tardivement dans l’année, tandis que la saison des cyclones s’étend généralement de juillet à octobre. Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont balayées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année qui détruisent généralement récoltes, habitations et infrastructures. Le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré aux Philippines est le “super-typhon” Haiyan, qui a fait plus de 7.300 morts ou disparus en 2013.