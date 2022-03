Pestana CR7 Marrakech ouvre en soft opening

“Anticipant le retour de l’activité touristique au Maroc, suivant la réouverture du pays aux tourisme, la marque Pestana CR7 Lifestyle Hotels arrive à Marrakech. Après Madrid et New York, le partenariat hôtelier entre Dionísio Pestana et Cristiano Ronaldo célèbre un “Hat-trick” international avec le soft opening de son nouvel hôtel dans la “ville ocre”, le Pestana CR7 Marrakech. Les réservations et séjours sont maintenant disponibles en ligne sur “Pestana CR7 Marrakech”, indique la marque dans un communiqué. Inspiré par la culture et les couleurs de Marrakech qui lui ont valu le titre de « Ville Ocre », le nouveau Pestana CR7 Marrakech s’ouvre à tous ceux qui recherchent de nouvelles expériences lifestyle dans cette destination Marocaine vibrante, en ligne avec la qualité du groupe hôtelier et l’énergie du footballeur élu le meilleur du monde cinq fois.

Situé sur M Avenue, un nouveau hub cosmopolite avec des restaurants, un centre d’exposition virtuel, des magasins de mode internationaux et une dynamique culturelle intense, le Pestana CR7 Marrakech occupe une position centrale dans cet environnement passionnant. L’hôtel dispose de 174 chambres, d’un centre d’affaires, d’un spa, d’une piscine et d’un fitness center.

“Le nouvel hôtel Pestana CR7 Lifestyle au Maroc est une étape logique pour le groupe hôtelier Pestana, qui compte désormais trois hôtels dans le pays, compte tenu de Casablanca et de Tanger où nous opérons déjà. La culture, le bon environnement des affaires, l’économie florissante et la riche histoire du Maroc, jouit dans un environnement sûr, ainsi que les liens historiques qui unissent les peuples Marocain et Portugais, justifient pleinement notre troisième investissement”, défend Dionísio Pestana. “Le partenariat entre Pestana Hotel Group et Cristiano Ronaldo entre dans un nouveau chapitre, avec le premier hôtel en Afrique, un continent où le groupe a commencé son internationalisation il y a plus de 20 ans et où il y a une passion véritable et inconditionnelle pour le football, dans lequel Cristiano est un expert”, conclut le président du groupe hôtelier.

“Quand, en 2016, j’ai ouvert le premier hôtel avec le Pestana Hotel Group, notre ambition était de créer une marque internationale. Depuis ce premier jalon à Madère, notre île, suivi de l’hôtel de Lisbonne, nous nous sommes déjà étendus à Madrid et à New York. L’ouverture de cet hôtel à Marrakech nous emmène dans la cinquième ville, mais plus qu’un certain nombre, cela signifie ma connexion à un pays qui me passionne et où je suis toujours très bien accueilli”, souligne Cristiano Ronaldo, ajoutant que “l’expansion du Pestana CR7 Lifestyle Hotels va se poursuivre”. Nabil Slitine, développeur de M Avenue et partenaire de la marque dans ce projet, reconnu comme le nouveau point chaud de la ville, estime que “Nous sommes très fiers de compter sur le premier hôtel de marque Pestana CR7 Lifestyle dans le pays. Marrakech est une destination de plus en plus sophistiquée et lifestyle et M Avenue contribue déjà visiblement à la reconnaissance des améliorations du Maroc en matière d’infrastructures et de tourisme, par ses visiteurs”.

Au sommet du nouveau Pestana CR7 Marrakech, le rooftop, d’où dominent les vues panoramiques sur les montagnes de l’Atlas et la dynamique M Avenue est l’endroit à ne pas manquer. Les journées chaudes seront particulièrement appréciées en accédant à la piscine, une oasis de fraîcheur avec des ombres naturelles fournies par la végétation. Le service s’étend aux chaises longues disposées dans l’eau, où les clients peuvent également profiter d’un menu de la piscine basé sur les aliments et les boissons sains. Dans le hall, la modernité et les cultures Marocaine et Portugaise coexistent en harmonie : dans la brasserie Mesa, la gastronomie méditerranéenne d’origine Portugaise se démarque, tandis que dans le Sports Bar, la proposition est de partager des “tapas” tout en regardant les grands événements sportifs, si ce n’était pas un hôtel avec le sceau CR7.

C’est aussi dans le hall que la tradition millénaire du service à thé Marocain, avec tous ses rituels, est suivie quotidiennement. Ces services intègrent également les choix de l’application Pestana – avec un accès facilité par une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel. Sur M Avenue, on jouit d’un environnement sophistiqué, avec une artère de boutiques de certaines des chaînes internationales les plus importantes, avec des expériences gastronomiques variées et un accès aux résidences. À côté de la place M Square et en face du centre culturel interactif Meydene récemment ouvert, un match parfait entre l’art et la technologie, avec 3 000 m2 d’exposition et un amphithéâtre de 400 places, se trouve le nouveau Pestana CR7 Marrakech. Dans une position stratégique pour rejoindre l’aéroport, qui est à 5 km, et le centre de conférences Palais des Congrès, l’hôtel Pestana CR7 Lifestyle, à distance de marche, les jardins de la Ménara et aussi la médina de la ville avec ses souks, charmeurs de serpents et dompteurs de singes, une abondance d’arômes et d’épices et de nombreux objets de la culture et de l’ethnographie du pays. En voyageant à seulement 4 km des portes du Pestana CR7 Marrakech, on atteint la place Jamaa el-Fna, le centre de la médina où la tombée de la nuit remplace le commerce quotidien par un quartier animé avec une offre gastronomique diversifiée, de la musique et d’autres expressions artistiques. Disponible pour les voyageurs à la recherche de loisirs dans la ville ou à la périphérie de Marrakech – des excursions à dos de chameau ou en jeep dans le désert, aux bains dans les cascades d’Ouzoud dans les montagnes de l’Atlas, ou à l’alpinisme à 4 000 mètres au Jbel Toubkal, – et pour les événements d’entreprise, le nouveau Pestana CR7 Marrakech propose des chambres équipées de smart TV, minibar, micro-ondes, machine à café et thé.

Les premiers hôtes sont arrivés le 1er mars et les réservations peuvent désormais se faire sur le site de la marque a Pestana CR7 Marrakech. Dans le cinquième hôtel Pestana CR7 Lifestyle, les typologies de chambres sont divisées en CR7 Room, CR7 Room Avenue, CR7 Superior, CR7 Superior Avenue, CR7 Junior Suite, CR7 Junior Suite Avenue, CR7 Suite et CR7 Suite Avenue. Le prix de la chambre individuelle commence à 199 euros.