France: une exposition sous le thème “Maroc, terre de Cultures et des Arts » du 24 au 26 mars à Paris

Il s’agit d’une exposition itinérante, un panorama du patrimoine culturel et artistique marocain pensé et mis en scène par Sabah Zkhnini, fondatrice de l’association “Art’Expo Morocco”.

Cet événement, organisé en partenariat avec la Fondation Maison du Maroc, se distingue par une programmation rassemblant des actrices et acteurs qui font vivre la culture, les arts et l’artisanat, un véritable recueil de l’histoire du Maroc, précise-t-on.

Art’Expo Morocco offre également à toutes et à tous l’occasion d’aller à la rencontre de personnalités venues d’horizons multiples qui partageront leurs réflexions autour de tables rondes sur les enjeux du dialogue interculturel, la diversité culturelle, les échanges et interconnexions culturels porteurs de sens à travers le monde. Elle verra ainsi la participation d’artistes, écrivains, historiens et de designers du Maroc, de France et d’ailleurs.

L’exposition permettra de partager la richesse de la culture marocaine, son riche patrimoine matériel et immatériel qui d’ailleurs a solidement conforté les principes de cohésion sociale, de dialogue, de tolérance, de paix et a fait du Maroc un pays interculturel et de tolérance chantre du dialogue des civilisations, note-t-on.

L’événement s’assigne également pour objectifs de faire découvrir sur la scène internationale des artistes marocains talentueux confirmés mais également des artistes émergents, ainsi que des figures artistiques internationales souhaitant rendre hommage au Maroc à cette occasion.

Les visiteurs seront au rendez-vous à avec des artistes peintres de renom, des photographes, des créateurs engagés, des stylistes de haute couture venant du Maroc, de Côté d’ivoire et de France, ainsi qu’avec des artisans marocains héritiers du savoir-faire transmis avec passion d’une génération à l’autre.

Le commissaire de cet événement est Hicham Lahlou, grand designer et architecte d’intérieur marocain. Hicham Lahlou qui est le porte-drapeau du design national marocain et un des portes drapeaux du design africain et arabe. Et la Co-Commissaire de l’Art’Expo Morocco est Maria Kermadi, Franco-Marocaine, diplômée en histoire de l’art à la Sorbonne et des Beaux-Arts, est artiste peintre. Elle a été commissaire de plusieurs expositions internationales.