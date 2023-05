Pascale Delcomminette : “Le Maroc occupe une place de premier plan parmi les pays prioritaires de Wallonie-Bruxelles”

Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la 8ème session de la commission mixte permanente entre le gouvernement du Royaume et celui de la région wallonne et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, Mme Delcomminette a indiqué que “le Maroc fait ainsi partie des pays prioritaires pour lesquels les moyens financiers mobilisés sont parmi les plus importants”.

Cette 8ème CMP Maroc-Wallonie-Bruxelles poursuivra le renforcement des relations bilatérales et verra la mise en place d’un partenariat stratégique fort entre les deux parties qui permettra d’atteindre les ambitions respectives des deux partenaires autour de valeurs communes, a-t-elle dit.

“En dépit des crises économiques et sanitaires, la Wallonie, la Fédération WB et le gouvernement bruxellois francophone n’ont pas hésité à renforcer les moyens pour mener à bien notre partenariat”, a-t-elle affirmé.

L’administratrice générale de la région WB a noté que le programme de partenariat bilatéral “orientera les relations bilatérales pour les cinq prochaines années”, se focalisant à soutenir et accompagner les réformes stratégiques du nouveau modèle de développement du Maroc.

Et d’ajouter, dans ce sens, que c’est “à cette fin que sera renforcée la coopération entre les administrations publiques en plus du soutien aux acteurs de la société civile, culturels, académiques et économiques”.

Co-présidée par la directrice de la Coopération et de l’Action culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia El Hnot, et par l’administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Pascale Delcomminette, la CMP avait tenu sa 7ème édition à Bruxelles en 2017.