Maroc : 210.176 entreprises créées à fin mars 2023 (OMPIC)

Ce chiffre est réparti entre les personnes morales (88.461 entreprises) et les personnes physiques (121.715 entreprises), ressort-il du tableau de bord général de l’OMPIC.

D’après la même source, la classification sectorielle des entreprises créées est dominée par le secteur du commerce (43,98%), suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (15,92%), des services divers (12,81%), des industries (8,94%), des transports (7,17%), des hôtels et restaurants (5,15%), du secteur des Technologies d’information et de communication (TIC) (3,98%), de l’agriculture et pêche (1,40%) et des activités financières (0,66%).

Par forme juridique, 48,5% des entreprises créées sont des Sociétés à responsabilité limitée (SARL), 45,3% des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU), 4,2% des Sociétés anonymes (SA), 1,6% des Société en nom Collectif (SNC) et 0,3% des succursales (SUCC).

Par région, Casablanca-Settat s’accapare 61.637 créations, devant Rabat-Salé-Kénitra (28.339), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (25.098), Marrakech-Safi (20.315), Fès-Meknès (19.800), l’Oriental (15.846), Souss-Massa (13.229), Laâyoune-Sakia El Hamra (7.792), Béni Mellal-Khénifra (7.764), Draâ-Tafilalet (5.367), Guelmim Oued Noun (2.516) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (2.455).