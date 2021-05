Pandémie: le Maroc assouplit les restrictions, le couvre-feu passe de 20h à 23h

Le gouvernement marocain a décidé d’assouplir à partir de vendredi 21 mai les restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le couvre-feu sera repoussé de 20h00 à 23h00 à partir de ce vendredi 21 mai 2021. Lla circulation sera interdite sur tout le territoire national entre 23h00 et 4h30 du matin.

Le gouvernement a également décidé la fermeture des commerces, cafés et restaurants à 23h00, et le maintien de toutes les autres mesures restrictives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma, funérailles, etc).

Cet allègement intervient alors que l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis plus d’un an, a été prolongé il y a quelques jours jusqu’au 10 juin.

Par ailleurs, les liaisons aériennes, autorisées uniquement par dérogation, sont suspendues jusqu’au 10 juin avec une cinquantaine de pays.

L’épidémie est en net recul dans le royaume où plus de 516.000 cas ont été officiellement enregistrés, dont 9.109 décès.

La campagne nationale de vaccination, lancée fin janvier, a permis à 7,2 millions de Marocains de recevoir la première dose du vaccin contre le Covid-19, et 4,7 millions d’entre eux ont reçu la seconde dose, selon les autorités.

Plus de 1,5 million de personnes ont été interpellées entre juillet 2020 et avril 2021 pour violation de l’état d’urgence sanitaire, dont quelque 280.000 ont été déférées devant la justice, selon des données officielles.