Pakistan : le bilan des inondations s’élève à environ 1.700 morts

Selon un rapport publié par la NDMA, 630 enfants et 340 femmes figurent parmi ceux qui ont perdu la vie dans divers accidents causés par les intempéries et les inondations dans le pays.

La province du Sindh, dans le sud du pays, est la région la plus touchée, avec 759 morts, suivie par les provinces du Baloutchistan (sud-ouest) et de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), qui ont signalé respectivement 336 et 307 décès.

Par ailleurs, plus de 2 millions de maisons ont été détruites et 1,16 millions de têtes de bétail ont péri dans différentes régions du Pakistan, selon la même source.

Les opérations d’aide et de sauvetage menées par la NDMA, d’autres organisations gouvernementales, des volontaires et des ONGs sont en cours dans les zones touchées par les inondations.