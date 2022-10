Présidentielles au Brésil : Lula remporte le premier tour, Bolsonaro reste à l’affût

Le résultat exige un deuxième tour le 30 courant pour départager les deux candidats, Bolsonaro gardant ses chances pour l’emporter contrairement aux prédictions des sondages d’opinion. Sur un total de plus 156 millions d’électeurs, 52.967.534 ont voté pour Lula (Parti des travailleurs-gauche), contre 48.938.921 qui ont choisi Bolsonaro (Parti Libéral-droite), les deux candidats se taillant à eux seuls près de 90% de l’électorat brésilien, à la faveur d’une polarisation sans précédent.

Selon les résultats partiels publiés par l’autorité électorale, la candidate du Mouvement démocratique brésilien (MDB, 4,25%), Simone Tebet, qui a créé la surprise en détrônant de la troisième place dans les sondages d’opinion, le représentant du Parti Démocrate travailliste (PDT), Ciro Gomes, qui arrive finalement quatrième (3,06%).

Les instituts de sondage sont à compter également parmi les perdants puisqu’ils donnaient un avantage d’une quinzaine de points pour Lula, en laissant même entendre une possible victoire du leader de la gauche dès le premier tour.

A la cinquième place figure Soraya Thronicke du parti Union avec 0,51%, suivie de Felipe D’avila (Parti Nouveau, 0,49%), Père Kelmon (Parti travailliste brésilien, 0,07%) et Samara Martin (Unité populaire, 0,05%).

Malgré la tension qui a accompagné les élections les plus polarisées de l’histoire de la première puissance latino-américaine, le président du Tribunal électoral suprême (TES), Alexandre de Moraes a assuré que la journée électorale s’est déroulée dans la “normalité” même si des incidents isolés ont été enregistrés.

Lula, ancien syndicaliste, est à la tête d’une large la coalition, “Le Brésil de l’Espoir”, composée, outre le Parti des travailleurs, du Parti communiste du Brésil (PCdoB), Réseau de la durabilité, Solidarité, Parti du socialisme et de la liberté, Parti Vert, Agir, Avante, Parti républicain de l’ordre social et du Parti socialiste brésilien). Bolsonaro de son côté représente la coalition qui comprend le parti des Progressistes, les Républicains et le Parti Libéral.

Plus de 156,4 millions d’électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes ce dimanche pour choisir le président de la République, 27 gouverneurs, 27 sénateurs, 513 députés fédéraux, 1.035 députés d’État et 24 députés du District fédéral. L’électorat s’est étoffé de 9,1 millions d’électeurs par rapport aux élections de 2018.

Environ 697.000 Brésiliens ayant leur “domicile électoral à l’étranger” pouvaient aussi voter exclusivement pour les postes de président et de vice-président de la République.