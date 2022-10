Nette domination marocaine de la 11è édition de la Course internationale 10 km de Marrakech

Dans la catégorie Hommes, Mohamed Bybat a couru la distance en un chrono de 28 min 7 sec, suivi de ses compatriotes Hicham Laquahi (28 min 8 sec) en 2è position et Omar El Harrass (28 min 10 sec) en 3è position.

S’agissant de la catégorie Dames, la Marocaine Farkoussi Kawtar a bouclé la distance en 33 min 35 sec, devançant ses compatriotes Soukaina Atanane (33 min 47 sec) et Hanane Bouggad (33 min 50 sec).

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, Mohamed Bybat a relevé qu’il a réussi à se détacher des autres concurrents à 700 mètres de la ligne d’arrivée en dépit d’une forte concurrence, relevant que ce résultat est de nature à lui permettre de se préparer à une meilleure participation à la prochaine édition du Marathon international de Marrakech.

Dans une déclaration similaire, l’athlète Soukaina Atanane qui est arrivée en 2è position dans la catégorie Dames, a mis en relief la bonne organisation de cette course, qui a représenté une occasion idoine pour se préparer aux prochaines courses nationales et internationales.

De son côté, le président de l’association le Grand Atlas, M. Mohamed Knidiri, a relevé que cette édition a connu un franc succès avec de bons chronos aussi bien au niveau de la catégorie Dames que Hommes.

Et de relever que cette course de Marrakech a servi de test de préparation pour les athlètes pour la prochaine édition du Marathon international de Marrakech.

A rappeler que l’athlète marocain Mustapha Laâziz détient toujours le record de cette course (27m33s) alors que la championne marocaine Asmaa Laghzaoui détient celui de la catégorie des Dames (30m29s).

Organisée par l’Association Le Grand Atlas, avec le soutien de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, le Conseil de la région, le Conseil communal de Marrakech, et la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, et en collaboration avec “World Athletics”, en plus d’acteurs institutionnels et privés, la 11è édition de la Course internationale 10 km de Marrakech a connu la participation de près 1.000 athlètes professionnels et amateurs marocains et étrangers.

Rehaussée par la présence notamment du président de l’Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), l’Espagnol Paco Borao, et l’ancien champion marocain, Moulay Brahim Boutayeb, cette manifestation sportive, dont le Royaume d’Arabie saoudite, a été l’invité d’honneur, coïncide avec le 40è anniversaire de la création de l’AIMS, partenaire de cette manifestation annuelle.