Istanbul : coup d’envoi du 7è Salon international du livre arabe, avec la participation du Maroc

Cet événement, organisé par l’Association internationale des éditeurs de livres arabes, en coordination avec l’Union et l’Association des éditeurs turcs, connait la participation de “Slaiki Akhawayn Publications’’ à Tanger, “Editions Bab Al Hikma” à Tétouan, “Maison de culture” à Casablanca, ainsi que de l’Union des éditeurs marocains.

Selon les organisateurs, cet événement, considéré comme le plus grand salon du livre arabe en dehors du monde arabe, accueille plus de 250 maisons d’édition, représentant 29 pays à travers le monde, ainsi que de nombreuses institutions éducatives et culturelles et organisations de la société civile.

Le Salon (01-09 octobre) prévoit l’exposition de plus de 150.000 titres et l’organisation d’événements culturels, tels que des conférences, des séminaires et des soirées de poésie, ainsi que différentes activités intellectuelles.

L’Union des éditeurs marocains participe pour la première fois à cette exposition, afin de découvrir l’ambiance de cet événement international, et de marquer la présence du livre arabe marocain en dehors des expositions du monde arabe, a indiqué son président, Tarik Slaiki.

L’organisation de ce Salon a coïncidé avec celui de Ryad, qui est l’un des événements culturels arabes les plus importants, ce qui explique la présence ‘’modeste’’ des éditeurs marocains, a déclaré M. Slaiki à la MAP.

D’après les organisateurs, le Salon se décline en huit sections, à savoir les activités et les événements, les conférences et les séminaires, les droits de propriété intellectuelle, les langues, les établissements d’enseignement, les écoles internationales, les institutions médiatiques ainsi que les associations et les institutions de la société civile.

Ainsi, près de de 100 conférences et événements couvrant une variété de sujets seront donnés par des conférenciers de 15 pays.

Le Salon se tient dans l’espace du parc des expositions d’Istanbul sur une superficie de 10.000 mètres carrés.