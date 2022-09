Ouverture officielle de la 5è édition “Les Impériales 2022” sous le signe “Morocco Tomorrow”

L’inauguration officielle a été marquée par la présence du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour qui ont participé à des panels portant respectivement sur les thèmes: “Une vision commune de la marque Maroc”, et “De la marque Maroc au Made in Morocco”.

Cette journée est marquée aussi par des panels, animés par d’éminentes personnalités et portant notamment sur “Le nouveau modèle de développement : regard sur le rôle de la communication et des médias”, “Marques à suivre, celles qui font le Maroc de demain et “Comment positionner une ville en tant que marque”.

A cette occasion, le président de l’Association “Les Impériales”, Anouar Sabri a souligné que le secteur de communication et des médias fait partie des secteurs ayant le plus souffert de la pandémie de coronavirus, notant que le secteur a fait preuve de résilience alors que les défis étaient énormes avant des sacrifices tant au niveau des agences qu’au niveau des ressources humaines.

Selon lui, “sans la solidarité, l’engagement et l’amour pour le métier, le secteur n’aurait pas pu surmonter cette crise et faire preuve de forte résilience”.

M. Sabri a relevé qu’en termes de marques, la communication est un investissement, pas seulement une dépense, notant que les études ont montré que les marques les plus aimées sont celles qui se sont investies dans la durabilité environnementale, sociale ou économique.

Il a mis l’accent sur l’importance de réinventer la communication pour amplifier la communication habituelle, outre l’ouverture sur les plateformes et solutions digitales à travers l’investissement en termes de Data, marketing et recherche afin de conjuguer visibilité et profitabilité.

“Nous devrions évoluer tous, agences et annonceurs, pour devenir des acteurs capables de jouer un rôle de premier plan dans la construction et la reconstruction de la marque Maroc”, a insisté M. Sabri.

Les différents intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de la formation, la recherche et l’innovation pour pouvoir suivre les mutations perpétuelles que connait le monde d’aujourd’hui et faire face aux multiples crises.

A cet égard, ils ont mis en avant le nouveau modèle de développement qui place l’élément humain au centre de tout développement.

Placé sous le thème: “Morocco Tomorrow : Brands-Culture-Talents-Tech”, l’événement “Les Impériales 2022” fait son retour en force avec une thématique d’actualité, qui s’inscrit délibérément dans la ligne du Nouveau Modèle de Développement, à savoir, valoriser les compétences, les talents et les savoir-faire nationaux.