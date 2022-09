Maroc : La chimie, une véritable industrie d’avenir (ministre)

S’exprimant lors d’une rencontre sous le thème “La chimie au cœur de la transition énergétique du Maroc”, M. Mezzour a noté que la banque de projets industriels lancée par son département regroupe plus de 190 projets dédiés à ce secteur à fort potentiel.

Ces projets ont pour objectif de créer plus de 9.000 emplois directs et 13.000 autres indirects, a fait savoir le ministre lors de cette rencontre organisée par la Fédération de la chimie et de parachimie (FCP), en marge de son assemblée générale ordinaire.

M. Mezzour a, de même, souligné l’importance de ce secteur central au niveau de la plateforme industrielle nationale eu regard à sa production et ses investissements, mettant l’accent sur les avancées réalisées en matière de respect des normes environnementales estimées très strictes.

Il a, de même, mis en avant les efforts fournis en collaboration avec les professionnels de ce secteur pour réussir cette transition énergétique considérée indispensable pour renforcer la compétitivité.

De son côté, le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Saïd Mouline, a mis en avant les efforts déployés par l’AMEE en matière de développement de l’efficacité énergétique dans le milieu industriel, tout en s’attardant sur les dispositifs d’accompagnement mis à la disposition des porteurs de projets en matière de transition énergétique.

“Nous accompagnons la FCP qui s’engage aujourd’hui dans la transition énergétique pour que la décarbonation et l’économie d’énergie soient aujourd’hui possibles avec des investissements et un secteur financier capable de financer ces projets”, a-t-il dit.

Et de noter que l’AMEE a signé des conventions avec plusieurs banques pour mettre en place des lignes dédiées à l’investissement dans l’économie verte, ce qui permettra d’accélérer la transition énergétique du secteur de la chimie.

La FCP est l’une des fédérations marocaines les plus actives au Maroc. Ses acteurs se sont regroupés en 1993 en une association professionnelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle compte parmi ses membres des entreprises du secteur de la chimie, privées ou publiques, marocaines ou filiales de groupes étrangers, installés au Maroc.