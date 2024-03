Ouverture à Paris du procès de Salim Berrada, le « violeur de Tinder »

L’accusé de 38 ans, surnommé “le violeur de Tinder” par la presse, est accusé d’avoir, en 2015 et 2016, violé treize femmes et agressé sexuellement quatre autres, rencontrées via des applications sur internet où il se présentait comme un photographe à la recherche de modèles.

Arrivé du Maroc en France à 20 ans,. IL décroche son diplôme d’ingénieur et obtient un CDI comme cadre informatique, avant de démissionner rapidement et de se diriger vers la photo.

Salim Berrada n’a pas encore été interrogé mais au cours de l’enquête, il a toujours tout contesté, parlant de relations consenties. Il a estimé que les femmes ayant porté plainte avaient sans doute « regretté » a posteriori, ou s’étaient « concertées » entre elles pour l’atteindre.

Les enquêteurs ont plutôt mis en avant le « modus operandi » toujours identique du photographe qui attirait les femmes chez lui sous prétexte d’un shooting photo.