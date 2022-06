Ouverture à Paris du 17è Salon de l’immobilier marocain “SMAP Immo 2022”

Le “SMAP Immo”, qui œuvre depuis plus de 25 ans pour le rayonnement de l’immobilier marocain hors du Royaume, attend cette année près de 35.000 visiteurs pour échanger autour des potentialités d’investissement immobilier au Maroc, selon les organisateurs.

Cette année, une soixantaine de villes marocaines sont représentées à ce salon, à travers plusieurs centaines de projets allant du logement social, au moyen et haut standing, en passant par le balnéaire, le lotissement-terrains lotis et les locaux commerciaux, a déclaré à la MAP, Samir El Chammah, président du SMAP Groupe, organisateur de l’événement.

Il est ouvert aux membres de la diaspora marocaine souhaitant acquérir un bien immobilier dans le Royaume, mais aussi à la clientèle française, qui représente entre 10 et 12%, a expliqué M. El Chammah, faisant état d’un grand engouement de jeunes couples franco-marocains pour investir dans un projet immobilier au Maroc, ce qui témoigne, à ses yeux, de l’attachement de la jeunesse à son pays d’origine.

Ce salon, qui se poursuit jusqu’au 26 juin au parc des expositions Porte de Versailles, constitue un grand rendez-vous, qui offre un écosystème et un parcours complets, regroupant promoteurs immobiliers, banques et spécialistes en conseil juridique, l’objectif étant de mieux sensibiliser les visiteurs et rassurer les clients potentiels, relève M. El Chammah, pour qui l’organisation de cette édition a représenté un grand défi, compte tenu du contexte toujours marqué par la pandémie du Covid-19.

Cette édition, qui réunit une quarantaine d’exposants, intervient après un salon 100% digital l’année dernière, dictée par la pandémie, a-t-il indiqué.

Dans la lignée de l’augmentation de la demande qualitative du public, le salon parisien inaugure cette année un Pavillon Excellence, un espace dédié à l’immobilier de luxe pour consacrer les projets d’exception.

Par ailleurs, le Salon met à l’honneur les multiples opportunités du secteur, tant en termes de projets immobiliers que de développement socio-économique important que cette manifestation a connu ces dernières années.

Le programme comprend en outre des cycles de conférences, en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), des notaires du Maroc et des experts, afin de sensibiliser les acquéreurs et de sécuriser leurs achats, pour leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause, et des ateliers sur le crédit immobilier avec plusieurs intervenants du secteur bancaire.

A l’image du secteur immobilier marocain en pleine mutation, et de l’émergence d’une demande de plus en plus qualitative, le SMAP a adapté ses expositions à un public exigeant, avec une orientation stratégique articulée autour des résidences de gamme supérieure, des logements intermédiaires et de projets immobiliers de haut-standing, selon un communiqué de l’organisateur.

Capitalisant sur le succès rencontré lors des éditions précédentes, le SMAP compte y asseoir et confirmer la notoriété croissante de ses salons, en prévoyant notamment de déployer des dispositifs engageants et inventifs pour soutenir les décisions d’investissement dans l’immobilier marocain et renforcer le rayonnement international du Royaume, indique-t-on.

Le SMAP s’érige désormais en une plateforme reconnue et incontournable de rencontres entre particuliers, professionnels et autres organisations, qui contribuent au rayonnement international du Maroc, conclut le communiqué.