Un impressionnant spectacle de mapping pour célébrer le centenaire de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat

Sous le thème “Tisser un feu”, ce spectacle de mapping vidéo, accompagné d’effets sonores, a été projeté sur une installation architecturale en forme de cierge inversé, donnant aux visiteurs des expériences visuelles dérivées de représentations du feu comme les flammes, les cendres, la fumée, la chaleur ou encore, les lumières.

Pour la réalisation de ce spectacle, célébré le 24 et 25 juin, l’Institut français a fait appel à un jeune collectif marocain, composé de Zineb Sekkat, architecte connue sous le nom de Linez pour ses projets de mapping et l’agence architecturale Method, représentée par les architectes Youssef Chajai et Mouad Laalou.

Ce dernier a confié dans une déclaration à la MAP que le groupe d’architectes a porté son choix sur le feu comme thématique de cette représentation. “Le feu est la forme la plus primitive qui a réuni l’humain, sa chaleur a fait que les humains se réunissent autour de cette forme immatériel”, a-t-il expliqué.

“On a souvent l’idée que l’église est un lieu interdit qui ne nous appartient pas en tant que musulmans” a fait observer M. Laalou, soulignant que l’idée de monter ce spectacle à l’intérieur de l’édifice de l’église a pour raison d’encourager les gens à entrer découvrir ce lieu”.

Approché par la MAP, le responsable de la cathédrale de Rabat, le Père Daniel Nourissat a fait part de sa joie de voir ce spectacle se célébrer à l’intérieur de l’église pour encourager les gens à entrer et regarder ce grand cierge et cette grande lumière qui symbolise l’amour de dieu dans nos cœurs.

En tant que prêtre catholique, le Père Nourissat a invité les rbatis à venir nombreux assister à ce spectacle dans cette “cathédrale qui est la vôtre aussi”, rappelant que c’est deux familles de Rabat, la famille Bargach et la famille Mouline qui ont donné le terrain pour que les chrétiens puissent prier ici.

La directrice générale de l’Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolačko, a fait savoir, quant à elle, que ce mapping a été créé par trois architectes dont deux sont lauréats du lab digital, que l’institut français porte depuis deux ans maintenant, faisait part de sa joie d’offrir cela à la cathédrale et la ville de Rabat”.

De son côté, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal a mis l’accent sur le symbole que représente d’être dans une cathédrale au Maroc, “cette ouverture sur toutes les religions, c’est ce qui fait sa caractéristique et je trouve ça très beau”.

Inaugurée le 17 novembre 1921, la cathédrale Saint-Pierre fait indéniablement partie du patrimoine culturel et historique de la capitale. Elle est l’œuvre de l’architecte Adrien Laforgue à qui l’on doit aussi la Poste, la gare Rabat-ville, l’ancien Palais de Justice (actuel Parlement) ainsi que la Source (Al Mowafaqa actuellement).