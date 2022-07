Ouverture à Abidjan de la 6-ème édition du Forum international et Salon africain des transports avec la participation du Maroc

La cérémonie d’ouverture de cet événement de trois jours a été présidée par le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné représentant le Premier ministre Patrick Achi.

Le 6-ème FISAT, organisé par la structure Afrika Transtour en partenariat avec le ministère ivoirien des transports, a cette année comme invités d’honneur trois pays à savoir le Maroc, la France et la Chine.

Le Maroc participe à cette manifestation par une délégation composée de MM. Noureddine Dib, directeur des Transports routiers au Ministère du Transport et de la Logistique, Khalid Guellouch, conseiller du ministre du Transport et et de la Logistique, et Hamid Ghassine , directeur de la Planification et Suivi du Contrat programme à la société nationale de transport et de la logistique (SNLT) .

Intervenant à l’ouverture de cette 6-eme édition, M. Amadou Koné a souligné que ce Forum dont l’objectif est de promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de développement et d’intégration régionale, réunit l’ensemble des acteurs essentiels afin de réfléchir aux questions et conditions de mise des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, notamment dans un contexte de crise mondiale.

”Le secteur des transports a été fortement éprouvé ces dernières années. Ce forum qui se tient dans un contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine, doit être pour les Etats africains l’occasion de faire un état des lieux, de ressortir quelques défis que nous devons relever mais également en tant qu’africains, de nous projeter pour voir ce que nous avons à faire pour que ce secteur de transport soit un secteur qui connait la touche africaine pour permettre d’avancer.” a-t-il dit.

Selon le ministre des transports, il s’agit concrètement de participer à l’essor du Transport, de la logistique et des Infrastructures en Afrique et de favoriser une intégration véritable sous régionale de ces secteurs.

Pour cette édition, 30 pays sont attendus pour 10.000 participants en présentiel et en distanciel avec la participation de 150 exposants.

Pour sa part, Mme Magnatié Bamba, Commissaire générale dudit forum, a indiqué qu’il s’agit de diagnostiquer, trouver des solutions pérennes et les mettre en œuvre pour assurer le bien-être des populations.

Selon Mme Bamba, le Forum International et Salon Africain des Transports est un cadre d’échanges et de promotion mis à la disposition des acteurs institutionnels et du Secteur privé pour interagir et trouver des solutions pérennes aux grands enjeux liés à la bonne marche du transport, de la logistique et des Infrastructures. « Pour cette 6-ème édition qui a débuté ce jour, nous accueillons des experts de haut niveau pour partager leurs expériences et s’enrichir des autres participants », a-t-elle dit.

Figurent au programme de cet événement six panels professionnels portant sur « les nouvelles technologies du service des Transports et des Infrastructures » ; « la problématique des transports de masse dans le contexte africain et les défis des transports urbains » ; « le capital humain, fer de lance des politiques de transport » ; « mobilité électrique : enjeux pour les transports responsables ? » ; « les hubs régionaux et leurs impacts économiques » et « la sûreté et la sécurité des transports en Afrique de l’Ouest ».

La dernière journée sera marquée par des échanges BtoB et une présentation spéciale des différents projets innovants des start-ups.

Le Forum sera sanctionné par la remise d’un prix spécial Amadou Gon Coulibaly pour l’innovation dans les transports et les infrastructures.