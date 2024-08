ONU : une Américaine nommée directrice du Bureau des services de gestion au PNUD

Maguire remplace sa compatriote, Angelique Crumbly, à laquelle le chef de l’ONU a exprimé sa gratitude pour son travail et son engagement dans ses fonctions de Sous-Secrétaire générale, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

La nouvelle directrice est, depuis 2021, administratrice assistante du PNUD et directrice régionale adjointe du Bureau de l’Amérique latine et des Caraïbes. Avant cela, elle était représentante résidente du PNUD au Panama et superviseur du Réseau régional du Programme et coordonnatrice résidente des Nations Unies et représentante résidente du PNUD au Paraguay.

Avant d’intégrer l’agence onusienne, elle était fonctionnaire principale chargée de programme pour l’Afrique de l’Ouest au National Democratic Institute for International Affairs (NDI) à Washington, en Côte d’Ivoire et au Mali. Elle a commencé sa carrière au Bureau du procureur du comté de New York.