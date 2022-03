ONU/Ukraine: nouvelle réunion d’urgence du Conseil de sécurité vendredi

Selon le programme de l’instance exécutive de l’ONU, la réunion, demandée par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Irlande, la Norvège et l’Albanie, se tiendra à 11H30 (HL).

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, devraient s’exprimer à l’occasion de cette réunion.

La Russie a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) que ses forces ont pris le contrôle du territoire autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Dans un communiqué, le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi a indiqué que les diplomates russes en poste à Vienne ont informé l’AIEA que le personnel de la centrale de Zaporizhzhia – la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine – a continué à assurer la sécurité nucléaire et à surveiller les radiations en mode de fonctionnement normal, et que “les niveaux de radiation restent normaux”.

La centrale de Zaporizhzhia compte six des 15 réacteurs d’énergie nucléaire de l’Ukraine, selon le communiqué.

L’Ukraine a signalé mercredi à l’AIEA que les centrales nucléaires du pays ont continué à fonctionner normalement et que ses autorités de réglementation ont maintenu la communication avec ses installations nucléaires, a précisé le chef de l’AIEA.

Mercredi, l’Assemblée générale de l’Onu a adopté à une écrasante majorité une résolution demandant le règlement pacifique “immédiat” du conflit entre la Russie et l’Ukraine, notamment à travers le dialogue politique, les négociations et la médiation.