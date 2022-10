ONU : le plan d’action national du Maroc sur les femmes, la paix et la sécurité mis en avant à New York

S’exprimant lors d’une réunion sur “les femmes médiatrices en première ligne: réflexions et recommandations” organisée notamment par ONU-Femmes, Mme Jaidi, membre du réseau, a indiqué que le Maroc a lancé son premier plan d’action national le 23 mars 2022, en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

Ce plan s’appuie sur une approche globale et intégrée associant l’ensemble des départements ministériels, les institutions nationales, ainsi que les organisations de la société civile concernées, a-t-elle relevé, précisant que le plan repose sur trois grands piliers.

Mme Jaidi a cité en premier lieu la diplomatie préventive, la médiation et le maintien de la paix qui a comme objectifs de renforcer le rôle des femmes dans la diplomatie préventive et la médiation et d’appuyer l’accès des femmes aux postes de décision dans les organisations internationales et régionales tout en œuvrant à une pleine participation des femmes aux opérations de maintien de la paix.

Le deuxième pilier, a-t-elle poursuivi, se rapporte à la promotion d’une culture de la paix et de l’égalité, la prévention de l’extrémisme violent et la lutte contre la violence faite aux femmes. A ce sujet, l’intervenante a rappelé que le Maroc compte à son actif des organisations importantes dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes.

Mme Jaidi a, dans ce cadre, mis en exergue la Constitution du Maroc qui consacre le principe de l’égalité et de la parité, interdit la discrimination fondée sur le sexe et garantit l’intégrité physique et morale de l’individu, ainsi que la réforme partielle du code pénale qui criminalise le harcèlement sexuel et la violence domestique avec l’adoption de la loi sur la traite des êtres humains et l’adoption de la loi 103-13 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes qui vise à suivre les auteurs de violence, la prévention des violences, la protection des victimes et leur prise en charge.

Elle a noté que la politique nationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à l’horizon 2030 prend en compte une nouvelle forme de violence à l’égard des femmes comme la violence électronique, tout en rappelant la mise en place de la commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violence chargée d’assurer la communication et la coordination nationale, ainsi que la mise en œuvre de l’observatoire national de la violence faite aux femmes qui réunit les départements ministériels concernés, les organisations de la société civile et les centres de recherche.

Elle a également souligné l’importance de l’observatoire national de l’image de la femme dans les médias, le renforcement des centres d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violence, la communication et les campagnes de sensibilisation, ainsi que la mobilisation sociale dans la prévention de la violence.

Le plan d’action national, a-t-elle soutenu, poursuivra les efforts engagés en matière de formation particulièrement de mourchidate en matière de prévention de l’extrémisme, ce qui leur permettra ainsi de jouer un rôle dans la promotion d’une culture égalitaire et de paix au sein de la société.

Mme Jaidi a en outre mis en relief l’importance qu’accorde le plan d’action marocain à l’autonomisation économique des femmes qui est au cœur des politiques publiques nationales depuis deux décennies et qui est un autre moyen de lutte contre la violence. Ce pilier du plan d’action national, a-t-elle dit, renforce l’accès des femmes aux opportunités d’emploi en développant leur compétence et en créant un environnement favorable à l’inclusion économique des femmes.

Le réseau marocain des femmes médiatrices pour la prévention et la résolution des conflits est né de la volonté des expertes fondatrices de promouvoir le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits en application de la résolution 1325, a rappelé Mme Jaidi.

Le réseau vise notamment à soutenir les efforts du Maroc à la mise en application du plan d’action national en partenariat avec les institutions publiques et la société civile, contribuer aux actions de sensibilisation à l’agenda femmes paix et sécurité et de sa pertinence au-delà des situations des conflit à savoir la paix, la sécurité économique, alimentaire, sociale, environnementale, participer à l’organisation de formation en médiation pour accroître le nombre des femmes médiatrices et renforcer leur capacité et agir au niveau régional et international afin de promouvoir le dialogue et la culture de la paix.