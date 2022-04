ONU : le Conseil de sécurité condamne les récentes attaques “terroristes” des houthis contre l’Arabie Saoudite

Les 20 et 25 mars, les houthis ont mené 16 attaques dans le Sud et à Jeddah visant différentes infrastructures, dont une centrale électrique, une station d’eau et des installations pétrolières.

Dans un communiqué, les membres de l’instance exécutive de l’ONU ont demandé aux houthis de respecter la trêve onusienne de deux mois entrée en vigueur le 2 avril, et de cesser toutes les attaques transfrontalières.

Les Quinze ont en outre rappelé les obligations découlant du droit international, notamment celles liées à la protection des civils et des biens de caractère civil.

Les parties au conflit au Yémen ont accepté de mettre fin à toutes les opérations militaires offensives aériennes, terrestres et maritimes à l’intérieur du Yémen et à travers ses frontières.

Elles ont également accepté que des navires pétroliers entrent dans les ports de Hodeïda et que des vols commerciaux opèrent à l’aéroport de Sanaa vers des destinations prédéterminées dans la région, selon l’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité de cet accord, tout en exhortant toutes les parties à prendre les dispositions nécessaires pour soutenir la mise en œuvre réussie de la trêve et à opérationnaliser sans délai les mécanismes de coopération.

“Cette trêve doit être une première étape pour mettre fin à cette guerre dévastatrice”, a ajouté le SG de l’ONU.