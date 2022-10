ONU : l’Allemande Christine Stegling aux commandes de l’ONUSIDA

Dans un communiqué publié par son porte-parole, le SG de l’ONU a indiqué que Mme Stegling dispose d’une “vaste expérience” et d’une “excellente” connaissance de la pandémie du VIH/Sida, ayant servi pendant plusieurs années en tant que directrice exécutive de Frontline AIDS.

Elle a également servi en tant que directrice exécutive de l’International Treatment Preparedness Coalition et du Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS (BONELA).

Auteur de nombreuses publications, présentations et matériels de formation sur la pandémie du VIH/sida, Mme Stegling a acquis une expertise dans la conduite d’initiatives visant à promouvoir le développement d’environnements politiques, juridiques et fiscaux visant l’éradication du sida, notamment à travers l’accès à la prévention et au traitement, la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que le soutien aux personnes marginalisées par le biais de programmes communautaires, selon l’ONU.