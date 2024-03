Municipales en Turquie : le Parti républicain du peuple en tête (résultats partiels)

Ainsi, le parti de l’opposition mène dans 22 provinces et 14 grandes municipalités, contre 12 provinces et 11 grandes municipalités pour l’alliance au pouvoir, composée du Parti de la justice et du développement et du Parti d’action nationaliste, d’après la carte électorale publiée par la TRT.

Le Parti républicain du peuple est largement en tête dans les grandes provinces notamment Istanbul (environ 50%), Ankara (57%), Izmir (48%) et Antalya (47%).

Le taux de participation à ce scrutin s’est élevé à 76,12%, selon les premiers résultats partiels.

Les élections municipales, qui se tiennent tous les cinq ans, ont eu lieu dans 30 grandes municipalités, 51 provinces, 922 régions et 390 villages à travers la Turquie.

Le dépouillement des votes « continuera sans interruption tout au long de la nuit du dimanche 31 mars », d’après le Conseil électoral suprême turc (YSK).