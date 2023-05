Moscou en faveur d’une feuille de route pour la normalisation des relations entre la Turquie et la Syrie

“Le meilleur résultat de notre rencontre d’aujourd’hui serait un accord en vue de charger des experts de préparer une feuille de route pour la normalisation des relations entre la Syrie et la Turquie”, a-t-il déclaré à l’ouverture d’une réunion ministérielle entre les chefs de la diplomatie turque, syrienne, russe et iranienne.

Cette feuille de route serait ensuite présentée aux “dirigeants de nos pays”, a-t-il ajouté, notant que le document devrait permettre de “définir clairement les positions des parties prenantes – la Syrie et la Turquie – sur leurs questions prioritaires”, y compris la sécurité de la frontière commune de 950 kilomètres avec la Turquie.

Plaidant pour la reprise, “sans barrière quelconque” des relations économiques et commerciales entre les deux pays, M. Lavrov a appelé à l’ouverture de discussions sur le rétablissement des liens logistiques et de transport entre les deux pays.

“Nous avons tous intérêt à ce que les relations entre la Syrie et la Turquie reprennent sur la base de l’égalité et du respect”, a-t-il encore dit, lors de cette rencontre, la première au niveau des ministres des Affaires étrangères de Turquie et de Syrie, depuis 2011.

De l’avis de M. Lavrov, les parties à la réunion de Moscou devraient également se focaliser sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie.

“Pour nous, pour tous les pays ici présents, faciliter le retour volontaire et en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dans leur lieu de résidence permanente en Syrie (…) est l’un des principes clés”, a relevé le ministre russe des AE.

Depuis le début de l’année dernière, Ankara a commencé à afficher des signes de rapprochement avec la Syrie. Dans ce contexte, plusieurs réunions ont eu lieu entre les chefs des services de renseignement, les ministres de la défense et les vice-ministres des affaires étrangères des deux pays.