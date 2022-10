Mondial de football pour amputés: Le Maroc bat l’Irlande 6-0

L’équipe nationale s’est imposée, samedi, face à l’Irlande (6-0) au stade “TFF Riva” à Istanbul, lors de la coupe du monde de football pour amputés 2022. Ainsi, la sélection nationale a entamé son premier match avec un but à la cinquième minute, marqué par Salah Eddine Hassani, puis Ilias Al Sebai a inscrit les deuxième et troisième buts.

L’équipe nationale a poursuivi sa belle performance avec un quatrième but de Hamza Al Moden. Le cinquième but contre les Irlandais a été marqué à nouveau par Ilias Al Sabai, alors que Salah Eddine Hassani a conclu le match avec un sixième but dans les dernières minutes de la rencontre.