Ouragan Ian en Floride: le coût des dégâts pour les assureurs privés estimé à 63 milliards dollars

“Le total des dégâts économiques sera bien supérieur à 100 milliards de dollars, y compris les propriétés non assurées, les dommages causés aux infrastructures et d’autres coûts liés au nettoyage,” a souligné la société dans un rapport publié vendredi.

En Floride, sud des Etats-Unis, les dégâts provoqués par Ian sont considérables, puisque l’ouragan a balayé une grande partie de la péninsule mercredi et jeudi après avoir frappé la côte sud-ouest sous la forme d’une tempête de catégorie 4 et s’être abattu sur les régions du centre et du nord-est.

Au moins 42 décès ont été signalés en Floride, dont 16 dans le comté de Lee, 12 à Charlotte, huit à Collier, trois à Volusia, un à Polk et deux à Sarasota, ont indiqué les autorités locales.

Des maisons sur la côte ont été emportées par la mer, des bâtiments ont été détruits dans tout l’État et les crues ont démoli des maisons et des entreprises et pris en étant les habitants.

Des centaines d’opérations de sauvetage ont eu lieu par voie terrestre, aérienne et maritime, pour venir au secours de résidents coincés dans des maisons ou bloqués sur les toits.

Le président américain Joe Biden s’est engagé à apporter le soutien fédéral à la Floride, face à l’ampleur des dégâts causés par la tempête, qui, selon lui, est “susceptible de figurer parmi les pires tempêtes de l’histoire du pays”.

Après la Floride, Ian a touché terre près de Georgetown, en Caroline du Sud, vendredi après-midi avec des vents de 136 km/h, de fortes pluies et une onde de tempête potentiellement mortelle.

L’ouragan, qui s’est renforcé dans l’Atlantique, déclenche des inondations mortelles. Son intensité est susceptible de baisser à mesure qu’il avance vers l’intérieur du pays.